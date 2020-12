tmw radio Braglia: "Lazio, questa alternanza in porta tra Reina e Strakosha non fa bene"

Per parlare di Lazio e Juventus a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Che Lazio si aspetta stasera?

"Ci sono squadre come la Lazio che in campionato che alternano prestazione positive ad altre negative. La Champions infonde nell'ambiente tutta la sua importanza, quindi psicologicamente credo farà una grande partita, anche per far vedere che il gruppo c'è".

Quanto può influire il cambio continuo in porta?

"Io credo che nelle squadre il ruolo del portiere sia il più delicato dal punto di vista psicologico. Quest'alternanza non la condivido. Il numero 1, quando sta bene, deve sempre giocare. Il portiere è il secondo allenatore in campo, capisco che Reina ha personalità ma se l'altro è giovane e forte va fatto giocare".

Juve, Pirlo dice che da fastidio:

"E' vero che c'è una critica prevenuta. Lì c'è una programmazione, quello che avverrà in un medio-lungo termine si vedrà. La scelta di Pirlo è in linea con il cambiamento della rosa, del ringiovanimento della squadra. Il che vuol dire che non si vincerà subito ma in futuro".