L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto per parlare di Milan a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Con chi vorresti parlare oggi?

"Con Gazidis, perché dobbiamo finirla di dare in mano i club a chi gestisce le questioni finanziarie. Serve dargli il tempo necessario per raggiungerei risultati che devono avere. Se vuoi risultati, non puoi ottenerli in poco tempo. Certo, gli errori la parte tecnica li ha fatti ,ma ci vuole una certa etica per condurre le società. Sto dalla parte di Boban".

Ha fatto bene Boban?

"Credo che Boban sia la persona giusta per svolgere quel ruolo che occupa. Per raggiungere certi obiettivi di mercato, sono mancate le patrimonialità. Il fatto di far trapelare che Gazidis abbia contattato un allenatore al di fuori della parte tecnica, credo che, vista l'importanza della società, poteva farlo ma in separata sede e non pubblicamente".

Chi scegli tra Mirabelli e Maldini?

"Nessuno dei due".