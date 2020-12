tmw radio Braglia: "Milan, Pioli meriterebbe un premio. L'Inter di Conte è da Scudetto"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex portiere Simone Braglia ha commentato l'ultimo turno di campionato. Ecco le sue parole:

Un pensiero sulla giornata di Serie A:

"Genoa e Milan hanno vinto, quindi sono felice. I valori dell'Inter stanno venendo fuori, non c'è niente da fare. Conte alla fine arriverà davanti. Pioli ha fatto un grande lavoro, sarebbe da premiare. Ha costruito una squadra creando un rapporto speciale con i giocatori".

Nella lotta Scudetto ormai il Milan va inserito:

"E' la grande sorpresa positiva. La grande autostima vista anche da De Zerbi quando i rossoneri hanno incontrato il Sassuolo fa bene sperare".

E la Roma di Fonseca?

"Potrebbero arrivare quarti. Il grande problema è il discorso portiere. E' un ruolo delicatissimo e può portarti via qualche punto questa alternanza. Serve un portiere che sappia parare, non che faccia il regista. I campionati comunque li perdi contro le piccole, non perdendo gli scontri diretti".

Genoa, Scamacca gioiello di mercato. Cosa dovrebbe fare?

"Ballardini è tornato con determinate garanzie. Al Genoa manca un goleador e secondo me Scamacca andrà via anche per questioni di cassa".

Juve, a cosa sono dovuti i 10 punti di distacco dal Milan?

"C'è un rinnovamento di rosa, che comprende anche il tecnico. Forse non ha ancora la necessaria esperienza per portare avanti la corazzata. Poi c'è anche un problema societario, con il braccio di ferro con Dybala che forse sarà ceduto".