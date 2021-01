tmw radio Braglia: "Milan, se i giovani superano l'esame Juve lo Scudetto è possibile"

L'ex portiere Simone Braglia a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato così della sfida tra Milan e Juventus: "Non è normale vedere una Juve che annaspa, è in una fase di rinnovamento. Il Milan? Voglio vedere se i giovani reggono le responsabilità in partite così importanti. Se passa, può davvero essere in corsa per lo Scudetto".