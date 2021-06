tmw radio Braglia: "Milan, se Kessiè non accetta il rinnovo può andare via"

Per parlare di Milan a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia.

Kessiè, il Milan deve fare un passo verso il giocatore per non perderlo come Donnarumma e Calhanoglu?

"E' un giocatore fondamentale, però dipende dalle priorità dai una società: coprire i buchi di bilancio o assecondare ogni richiesta fatta. Agli Europei stanno andando avanti le squadre che hanno umiltà e gioco. Se Kessiè accetterà le condizioni del Milan ok, sennò come si dice, morto un Papa se ne fa un altro".

Uno come Kessiè, che vede partire due elementi importanti, può pensare ad un ridimensionamento e andare via?

"Oggi le squadre di calcio sono società a scopo di lucro, no nera così una volta. Nella crisi si deve guardare, oltre alle esigenze tecniche, soprattutto quelle economiche. Se Kessiè accetterà le condizioni del Milan, va bene, altrimenti lo venderò. Non si deve correre troppo dietro ai giocatori, la precedenza è la vita del club".

Intanto il Milan ha puntato Giroud come vice-Ibrahimovic:

"Non mi strapperei le vesti se non arrivasse".