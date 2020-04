tmwradio Braglia: "Ripresa? Serve chiarezza. Serie A, mi aspettavo più senso di squadra"

L'ex portiere Simone Braglia a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei dubbi sulla ripresa della Serie A.

Immobile dice che vuole chiarezza su cosa fare, non solo per la questione allenamenti:

"Giusto che voglia chiarezza. Sentendo un po' tutte le campane, c'è tantissima confusione. E quando c'è confusione, deve esserci chi si prende le responsabilità del caso e decidere se far ripartire o meno".

Si aspettava una posizione più in prima linea dei club più importanti?

"Mi aspettavo più senso di squadra. Ognuno cerca di tirare l'acqua al suo mulino. Serviva una decisione univoca da parte dei club. Ho letto le parole di Lotito, mi aspettavo che si facesse prevenzione anche dal punto di vista economico. Se si parla di scelte drammatiche in caso di non ripresa, mi aspettavo un esame di coscienza sul perché si è arrivati a questo punto".