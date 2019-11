© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A dire la sua sul Milan a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Sul Milan

"Il problema non è stato solo Giampaolo ma quello di mettere a capo del settore sportivo dei grandissimi ex campioni ma neofiti dal punto di vista dirigenziale e delle scelte tecniche. Fare mercato, fare il ds non è uguale a fare il grande calciatore. Alla squadra servono dei leader, delle persone di spessore, di qualità. E la leadership non la ritrovo in nessun giocatore. Oltre i 100 milioni spesi nel mercato, metto anche nel mirino gli 80 per Paquetà e Piatek. Sono stati dipinti come fenomeni. Non sono brocchi, ma magari non erano fenomeni neanche prima".

Sulla sfida con il Napoli

"Di positivo c'è che ha messo un po' in difficoltà la Juve nell'ultimo turno, che comunque arrivava da una serie consecutiva di partite. Ha fatto una buona gara contro la più forte del campionato. Il problema è che il Napoli non meritava di perdere contro la Roma, ma in generale ha avuto un po' di sfortuna. Il Napoli può passare a Milano".