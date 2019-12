TMW RADIO - Brambati: "Ancelotti, ADL e quella lite qualche mese fa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per parlare di Inter e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Su Ancelotti

"Sorpreso dal suo esonero. So delle cose da persone vicine al tecnico, cose mai venute fuori. Che fosse andato tutto l'ho saputo questa estate, dove uno mi disse che lui e il presidente fecero una lunga litigata. Il presidente aveva anche chiesto le dimissioni dell'allenatore. Ancelotti disse che avrebbe portato le dimissioni ma che doveva farsi trovare e Laurentiis, ma Adl non si fece trovare. Quando iniziano ad andar male le cose, vengono fuori delle cose che non sono mai state digerite. E' una sconfitta del tecnico. Ancelotti è stato accontentato in tutto e per tutto, tralasciando James. I giocatori più importanti sono stati tenuti ed erano richiesti in mezza Europa. De Laurentiis ha fatto sforzi notevoli per accontentare il tecnico .I risultati non sono venuti. Purtroppo anche se ti chiami Ancelotti, paghi la situazione che si è creata".

Sull'Inter

"Ci sono aspettative alte perché hai speso 10 mln lordi per un tecnico, il più importante in circolazione. Nonostante il girone difficile, ci si aspettava che potesse arrivare la qualificazione. Spalletti con lo stesso risultato è stato crocifisso. Due anni fa, Spalletti che non aveva la Champions, si qualificò. E l'Inter era prima a 40 punti. Poi ci fu purtroppo il crollo. Sono amico di Conte, ma quando bisogna giudicare un allenatore non si deve vedere la faccia. La mancata qualificazione agli ottavi di Champions comporta tanti soldi in meno, un aspetto da non sottovalutare. Il Barcellona ha giocato con i ragazzini. Ho visto una squadra con identità, anche se cambiano gli interpreti".