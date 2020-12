tmw radio Brambati: "Atalanta, situazione delicata. Ilicic e Gomez hanno chiesto la cessione"

A parlare dell'ultimo turno di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Un commento sui sorteggi Champions:

"L'unica sorpresa nei giorni è stata il Barcellona. Atalanta e Lazio pagano il secondo posto e prendono due squadre contro cui avranno poche possibilità di passare. Difficile che il Bayern possa sbagliare due partite. La situazione in casa Atalanta? Io so che c'entra anche Ilicic, ma in realtà questa situazione alla lunga può incidere sul gruppo. So che hanno chiesto di andare via entrambi, ossia sia Gomez che Ilicic. Senza questi due giocatori, sarà molto dura in Champions. Sostituirli a gennaio sarà dura".

Atalanta, situazione difficile tra Gasperini e Gomez. Rapporto difficile da ricucire. Era giusto fare così da capitano?

"Non conosco Gomez ma Gasperini sì. E' un impulsivo, ma soprattutto un allenatore. Il capitano è comunque un sottoposto e non può mancare di rispetto al capo. La situazione è sfuggita di mano".

Che Milan ha visto ieri?

"Ha la coperta un po' corta. Quando vengono a mancare giocatori importanti come Ibra e Kjaer, certe assenze possono pesare. Ti servirebbe per arrivare in fondo quasi un'altra squadra, come hanno Juventus e Inter. Se sapranno gestire anche tante situazioni psicologiche, possono arrivare lontano".

Inter, Conte può andare davvero a cambiare il modulo?

"Sicuramente quando una squadra non raggiunge un obiettivo, i demeriti si devono dividere e una parte deve averli anche il tecnico. Certo che è brutto vedere poi certi media che parlano di Conte fuori. Mi sembra di caricare sulle spalle di un allenatore giustamente le sue colpe, ma forse si va oltre. Conte ha dei demeriti, ma è in una società che negli ultimi anni non è che abbia vinto molto".