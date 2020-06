tmwradio Brambati: "Balotelli ha deluso. Tonali ricercato, Cellino gongola"

Per parlare di Serie A è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Cosa c'è da attendersi dalla Roma alla ripresa?

"Le situazioni societarie a volte incidono negativamente o positivamente. Dipende da come la prendono i giocatori. Ci sono alcuni che pensano solo al campo, altri sono invece influenzati negativamente. Questo finale di campionato sarà particolare, completamente falsato rispetto a quello che abbiamo visto nella prima parte. Petrachi ha detto certe cose per il bene della Roma. Non credo che un ds dica certe cose remando contro gli interessi della propria società".

Petrachi cita i giornalisti:

"Quando giocavo ho cercato di 'corrompere' qualche giornalista, ma sbagliavo sempre il giornalista (scherza, ndr). Ma ha detto una verità. Per quanto riguarda gli altri ds, non posso dare i giudizi. I tifosi possono misurare meglio i risultati non solo sportivi ma di valorizzazione dei calciatori presi. Roma, come squadra e società, non si è ridotta a prendere a poco e rivendere a tanto. Per far sì che la Roma vada avanti, servono però queste operazioni".

Balotelli, rapporto finito con il Brescia. Un altro fallimento?

"Non sono molto stupito. Ha deluso tutto il calcio italiano. Da quell'Europeo che fece in maniera brillante è stata una sequela di delusioni sia personali che delle squadre che lo hanno preso. Gli ultimi trasferimenti sono delle magie del procuratore, che gli hanno permesso di rimanere a certi livelli. Mi domando ora se il calciatore come uomo è maturato o no. Al Brescia mi aspettavo che tirasse fuori qualcosa di positivo e potesse fare la differenza. E invece l'hanno fatta gli altri, quelli che erano al posto suo".

Dove andrà Tonali?

"Ci sono Inter e Juve molto interessate, per il ruolo e le sue caratteristiche. E' super valutato però. Non l'ho visto così brillante nei suoi primi mesi in Serie A. Ha un potenziale enorme, ma non è semplice giocare nelle big. Ma lo seguono anche all'estero, per questo Cellino gongola".