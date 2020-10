tmwradio Brambati: "Belotti troppo discontinuo. Per questo nessuna big lo cerca"

vedi letture

A parlare dei casi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Nazionale sul velluto contro la Moldova. Ha segnato Caputo. Può davvero ritagliarsi uno spazio in azzurro al posto di Immobile?

"Hanno una storia diversa. A volte Immobile è rimasto fuori senza una spiegazione. Ciro mi sembra che abbia dimostrato di meritare a suon di gol il posto da titolare anche in Nazionale. Caputo farà comodo se continuerà così, anche agli Europei, ma Immobile ha la precedenza".

Perché certi giocatori di qualità non rendono in Nazionale?

"La difficoltà di un giocatore è anche il cambio di ambiente. Mancini ricordo che nella Samp rivestiva un ruolo di leader con Vialli. In Nazionale invece il carisma si spegne anche per la presenza di altri giocatori e anche per un po' di insicurezza".

E Belotti?

"Devo guardare i risultati e vedo che il Torino è da un paio di anni che non fa bene. E c'entra anche Belotti, che ha delle qualità ma ultimamente le sta esprimendo a sprazzi. Non ha continuità e nessuna delle big, per questo motivo, lo sta puntando. Anche in Italia. Il Milan aveva bisogno di una punta e ha puntato su Ibrahimovic e Leao. Non ha mai pensato a lui. E questo mi fa pensare".

Pensando al derby, i positivi al Covid possono fare la differenza. Quali sarebbero le assenze più decisive?

"La rimandano, interverrà l'Asl. Come è successo con Juve-Napoli. Si è capito che ha chiamato il Napoli l'Asl".