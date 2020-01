© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi più caldi. E in particolare della Juventus: "Attacchiamo Sarri, ma Allegri ha vinto 5 scudetti consecutivi con Bonucci e Chiellini titolari e Barzagli in condizione. Lui Chiellini non l'ha mai visto. Aveva in mente una Juve con Khedira a centrocampo ma l'ha perso.Così come Douglas Costa, che non è mai stato bene. Aveva in mente una Juve che non è mai riuscito a realizzare".

Poi una indiscrezione di mercato: "Suso, Calabria e Romagnoli non vogliono rimanere al Milan. E si sono affidati a Raiola. Intanto Suso ha cambiato aria. Quando un giocatore ha Raiola, nell'arco di poco tempo cambia aria. E anche per Donnarumma può essere importante".