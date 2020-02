TMW RADIO - Brambati: "Derby Milano, molto dipenderà da Handa e Ibra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per parlare della prossima giornata di Serie A è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

E' derby di Milano. E' una partita dall'esito scontato?

"L'eventuale assenza di Handanovic può pesare molto. E' uno di quei giocatori che ha fatto sì che l'Inter avesse questa classifica. 7-8 punti glieli ha dati Conte, ma 4-5 almeno anche Handanovic. Ha spesse volte salvato il risultato con grandi parate. Potrebbe pesare molto la sua assenza".

Come ci arriva il Milan?

"E' partito male dall'inizio, anche nello strutturare la società. Si stanno susseguendo una serie di errori. Ibrahimovic poteva servire per completare un lavoro. A 38 anni non può essere quello che ti risolve tutti i problemi, ma solo una parte degli errori commessi, come l'allenatore e la scelta di alcuni allenatori, compreso il secondo. Tra Spalletti e Pioli c'è una bella differenza. Ora devi tamponare e nelle prossime settimane non è che puoi salvare la stagione, anche se ha tempo addirittura per andare in Champions, se davanti zoppicano. Ma tra il derby e le prossime giornate si può svoltare psicologicamente".

Quanto possono contare i tecnici in questa sfida?

"Conte, come allenatore, è unico nel suo genere. Negli atteggiamenti post e pre partita, sa preparare la squadra tecnicamente, tatticamente e dal punto di vista psicologico. Ci sono calciatori che avrebbero voluto vederlo nel club, lo disse De Rossi apertamente tempo fa. E' un allenatore top, Pioli è un buon allenatore ma non è al suo livello. Poi le partite le fanno i giocatori, ma se hai un tecnico top, ti mette nelle condizioni per vincere più di un allenatore 'normale'".