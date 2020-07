tmwradio Brambati e il passaggio di Igor Zaniolo alla Ternana: "La commissione alla ex..."

Massimo Brambati, intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, ha parlato di un aneddoto di mercato svelando il passaggio dal Cosenza alla Ternana di Igor Zaniolo. Queste le sue parole: “Dovete sapere che il papà di Zaniolo che giocava al Cosenza è stato trasferito dal sottoscritto alla Ternana pur non essendo io il suo procuratore. Igor è stato il primo fidanzato della mia ex moglie dalla quale poi ebbi una figlia. Io, che all’epoca non stavo insieme a lei, la chiamai e la pregai di convincere Igor Zaniolo ad andare alla Ternana perché così gli avrei girato una parte della commissione che sarebbe spettata a me e così fu. Pagliuso mi ringraziò tantissimo perché fu ceduto alla cifra di 4,5 milioni di euro nei primi anni 2000".