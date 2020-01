TMW RADIO - Brambati: "Eriksen, ma davvero aveva tante offerte?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex calciatore e agente Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, per parlare di mercato.

Un giudizio su Eriksen:

"E' un grande acquisto dell'Inter. Siamo proprio sicuri però che Eriksen avesse così tante offerte, visto che era in scadenza di contratto? Si parlava di City, Barcellona, Real. Il merito di Marotta è di aver insistito a gennaio. Mi dicono che avesse la necessità di lasciare Londra, forse per qualche questione famigliare. Certo è che vediamo Ramsey, dipinto come grande acquisto e che veniva dalla Premier, ma che sta facendo molta fatica. Così come Emre Can. Ci sono quindi dei dubbi".

Cosa pensi dell'addio di Florenzi alla Roma?

​​​​​​​"Non c'è più il senso di appartenenza in questo calcio moderno .Le società non guardano più ai sentimenti o all'attaccamento alla maglia di alcuni elementi. Mi dispiace, Florenzi avrà sofferto questo allontanamento. Alla base c'è il fatto che Fonseca non lo vedeva. Dobbiamo abituarci ormai a queste operazioni".

Cosa pensate di Conte e della mancata squalifica?

"E? stato graziato. Ma bisogna vedere cosa ha scritto l'arbitro sul referto e quanto contano le immagini. Quelle parlano abbastanza chiaro .Sono state prese in considerazione. Se sì e il risultato è questo, all'Inter è andata bene".