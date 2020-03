tmwradio Brambati: "Euro 2020, decisione inevitabile. Dzeko grande giocatore"

A dire la sua sui temi del momento è stato a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Sono arrivate le decisioni Uefa. Che ne pensi?

"Era inevitabile. Tutte le date che ho visto sono per dare la speranza, a chi è appassionato, di crederci, che le cose andranno avanti e che si riprenderà a breve. Ci aspettavamo queste decisioni. La speranza è che queste date verranno rispettate, perché vorrà dire che il problema Coronavirus è stato risolto".

34 anni per Dzeko. Dice che la Roma deve puntare alla Champions: può farcela?

"Mi piace tantissimo, è migliorato invecchiando e non è solo un grande realizzatore. Fa un grandissimo lavoro di raccordo tra i reparti, si adopera per la squadra. E' un ragazzo intelligente, me lo diceva anche Spalletti. Quando arrivò lui di nuovo alla Roma, era anche contestato. Magari all'epoca soffriva anche la personalità di Totti, era una pressione per lui. Chi lo ha voluto sempre è anche Antonio Conte, che lo voleva anche all'Inter".