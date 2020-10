tmwradio Brambati: "Fiorentina possibile sorpresa. Juve-Chiesa? Solo se parte qualcuno"

A commentare le principali notizie di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Genoa-Torino rinviata:

"Mi sembra giusto, c'è una società sfortunata e notevolmente penalizzata. Mi sembra troppo facile dire che non si sono seguiti i protocolli. Basta una piccola disattenzione per arrivare a questo punto. Ci vuole poco per essere contagiati. Quando si vive in uno spogliatoio poi non stai a pensare alle distanze".

Come considerare il Napoli quest'anno?

"Tra le prime tre".

Milan, tanti giovani per questo Milan di Pioli in EL:

"Il tecnico li vede tutti i giorni, meglio di lui nessuno può dire se un giocatore è pronto o no. Sono molto amico di Alessandro Lupi, allenatore del Milan Allievi, poi arrivato anche in Primavera e secondo di Brocchi. Proprio l'altro giorno mi diceva che questo Gabbia, che oggi è quasi titolare del Milan, faceva il centrocampista ed era fissato perché voleva giocare a centrocampo. Lupi mi ha detto che quando lui ha cominciato a vederlo nei Giovanissimi, lo ha convinto a giocare in difesa e gli ha detto 'Se vuoi giocare centrocampista, al massimo arriverai in C. Se vuoi arrivare in Serie A devi giocare centrale'. E lo ha fatto".

Dove può arrivare questa squadra?

"Per il quarto posto la lotta è serrata. Mi ha sorpreso soprattutto una squadra, che è la Fiorentina. Può essere una sorpresa, perché davanti ha parecchia qualità. Se mette a posto la difesa, può diventare ostica da affrontare. Non ho visto una grande Inter con la Viola. Se la difesa non viene registrata, come successo col Benevento, rischi troppo".

Siamo vicini alla chiusura del mercato, dobbiamo aspettarci dei colpi?

"Io credo che la Juve faccia ancora qualcosa. Chiesa? Sì, ma dipende dal mercato in uscita dei bianconeri".