tmwradio Brambati: "Fonseca bacchetta Zaniolo? Forse imbeccato per portarlo all'addio"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha detto la sua sulla querelle Zaniolo, bacchettato in diretta tv dal tecnico della Roma Fonseca nel post Roma-Verona: "Siamo così sicuri che Fonseca non sia stato imboccato da qualcuno per gettare Zaniolo in pasto alla piazza e portarlo all'addio? Mi sembra troppo eclatante quanto è successo. E' stato bacchettato in modo gratuito. Non vorrei che ci fosse qualcosa dietro, altrimenti ha sbagliato Fonseca. Certe cose si gestiscono nello spogliatoio e non davanti a un microfono".