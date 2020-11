tmw radio Brambati: "Gattuso, il Milan ti rimpiangerà. Juve, servono due big a centrocampo"

Massimo Brambati

Che ne pensa della Fiorentina e di Iachini, sempre più in bilico?

"Iachini è rimasto lì perché De Rossi non è potuto arrivare per un problema di deroghe. Poi Commisso è rimasto con il cerino in mano, senza trovare un sostituto adatto. Juric pare che abbia parlato tre volte in casa Fiorentina e l'interlocutore è cambiato tre volte. Per questo si è fatto qualche domanda".

E Conte?

"Conte è arrivato nella società più complicata che esiste. Dove arrivare secondo e in finale di Europa League, ha racconto tantissimo".

Rischia di retrocedere la Fiorentina?

"Assolutamente no, ha un organico molto buono. Con o senza Iachini può davvero ambire tra le squadre che lottano per l'Europa".

Gattuso sottovalutato?

"Il Milan rimpiangerà di averlo mandato via. Era l'allenatore ideale per quella società. Pioli? Siamo solo alla sesta di campionato, stiamo giocando un calcio anomalo ora quindi...".

Quale talento vorrebbe vedere in Italia?

"Dominik Szoboszlai, ventenne del Salisburgo".

Cosa serve alla Juve per raggiungere i livelli del Bayern Monaco?

"Almeno due centrocampisti di alto livello, che al momento non ha. Per far sì che la squadra abbia un passo buono sia nella costruzione dal basso della manovra che nel recupero palla. Ecco, uno come Milinkovic Savic farebbe fare un salto di qualità".

Arthur non all'altezza?

"Al momento non mi piace. Così come non mi è piaciuta la vittoria in Ungheria. Non puoi prendere gol nel finale da una squadra di quel livello, quasi da LegaPro. Pirlo vede cose positive, anche perché li vede tutti i giorni. E comunque dico una cosa".

Quale?

"Juve, Atalanta e Inter sono le squadre che hanno finito più tardi le loro stagioni. Io dico che i giocatori sono cotti ora. Guarda Ronaldo, rientrato dopo 20 giorni, ha giocato libero di testa, fresco. Staccare, fare un po' di vacanza, serve eccome".