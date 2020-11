tmw radio Brambati: "Inter, Bastoni cresciuto per merito di Conte. Calhanoglu non è da Juve"

Per commentare le news di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati.

Un pensiero sulla vittoria della Nazionale contro la Polonia:

"Non mi aspettavo che Locatelli facesse una crescita così importante. Credo che sia cresciuto tantissimo con De Zerbi, che ha la pazienza di insegnare calcio. Il segreto di questi giovani è di avere allenatori che ti insegnano qualcosa ed essere in ambienti sereni. Il Milan ha perso un giocatore che sarebbe molto utile".

In grande crescita, oltre Locatelli, anche Bastoni:

"E' cresciuto anche per merito di Conte".

Caso Luis Alberto, che ne pensa?

"Non credo che la Lazio non arriverà a pagare anche altri stipendi. Prima o poi lo prenderà. Poi l'aereo è in comodato d'uso, quindi ha preso un granchio nel dire certe cose. Non so quanto guadagna di preciso, ma anche se non ha preso luglio deve stare calmo, non credo che sia un problema per un calciatore come lui. E' una sparata che tira in ballo tutta la squadra. E quindi il capitano dovrebbe intervenire".

Juve, serve ancora tempo a Pirlo, visto anche l'esempio di Klopp e delle sue annate difficili al Liverpool?

"Non ha mai avuto tutta la rosa a disposizione per via delle Nazionali, in più non ha fatto una vera preparazione e lui non ha mai fatto il tecnico. Io però non avrei accettato subito di fare l'allenatore per la Juve. Mi auguro che sia un predestinato, ma una situazione del genere con diversi senatori che stanno finendo la carriera e non solo, mi sarei preso l'U23 e avrei scelto di prendermi la prima squadra solo dopo un po' d'esperienza".

Calhanoglu in orbita Juve:

"Se è andato al Milan a chiedere 7 milioni, vuol dire che qualcosa ha per le mani ma non so dove. Il Milan deve fare una riflessione. Se ci rinuncia, deve trovare uno dello stesso livello. Alla Juve non lo vedrei benissimo. Se i bianconeri vogliono colmare il gap con gli altri club europei, non credo che il turco faccia la differenza".