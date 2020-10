tmwradio Brambati: "Inter, Eriksen non ha personalità. Juve, perché hai dato via Coman?"

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sulle prestazioni flop di Eriksen all'Inter: "E' un giocatore che non ha grandissima personalità e neanche questa grande voglia di imporsi. Pensava che forse gli sia tutto dovuto, mentre Conte vuole risposte in tutti gli allenamenti. Al tecnico non stanno bene questi atteggiamenti". Mentre su Coman, ex bianconero esploso al Bayern Monaco ha ammesso: "Ogni volta che lo vedo, il primo pensiero è questo. Ma chi lo ha mandato via? Non so quanto possa valere oggi e quanto sarebbe potuto valere a livello tecnico in questa Juve. Qualche pensiero in casa bianconera dovrebbe venire. Il giocatore è migliorato tantissimo a livello di personalità. Ha velocità ma anche tecnica da grande giocatore".