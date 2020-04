tmwradio Brambati: "Inter, meglio Lautaro di Griezmann. Moratti incauto su Messi"

Il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati ha parlato di calciomercato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Commisso ha parlato di Chiesa: andrà via?

"Non è andato via lo scorso anno, ma è molto stimato da diversi allenatori, in primis Conte. Alla fine andrà via, anche Commisso si dovrà adeguare alle dinamiche di un mercato che porta certi giocatori ad andare a squadre di livello superiore".

Lautaro invece è sempre più corteggiato dal Barcellona:

"L'accordo di massima c'è, i 111 milioni di clausola rescissoria cominciano però a pesare, vista la crisi da Covid-19. Non so se il Barcellona, per far sì che l'accordo venga ratificato tra le società, metta qualche giocatore nella trattativa. Si è parlato di Griezmann, ma da quando ha lasciato l'Atletico non l'ho visto dare tutto, in termini di qualità. Se l'Inter dovesse fare lo scambio, ci perderebbe, perché la coppia Lautaro-Lukaku è già molto affiatata".

E di Messi all'Inter cosa dice?

"Moratti è stato incauto a far uscire certe voci. Non credo che sia stato apprezzato dalla nuova dirigenza nerazzurra".

Sarà un mercato fatto più di scambi il prossimo anno?

"Questa situazione ha coinvolto tutti, quindi anche le squadre che prima potevano spendere cifre importanti dovranno ridurre le proprie ambizioni. Ci saranno cifre nettamente inferiori e quindi magari si tenderà a scambiare piuttosto che sborsare denaro".