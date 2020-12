tmw radio Brambati: "Inter, sarà sorpasso al Milan. Roma e Lazio, partite chiave"

Le notizie del giorno sono state commentate a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, dall'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Può essere la domenica del sorpasso dell'Inter sul Milan?

"Il Milan sta facendo fatica perché all'inizio dai il 200% e dopo non puoi più darlo. E certe assenze pesano, vedi Ibra e Kjaer. Il Sassuolo ultimamente è calato, l'assenza di Locatelli poi è importante. Per me ci sarà il sorpasso Inter".

Lazio-Napoli, cosa si aspetta?

"Potrebbe essere la partita della svolta, ma ultimamente la Lazio mi sta deludendo. Ha un organico importantissimo, sta patendo troppo le partite di Champions, che hanno portato via tante energie psico-fisiche. Forse non ha i ricambi adatti per giocare due impegni così importanti. E' vero che al Napoli mancano giocatori importanti, ma se vinci è sempre contro il Napoli e ti rilanci per la zona Champions".

Lazio, rimarrà Inzaghi anche il prossimo anno? Si fanno i nomi dei sostituti e sono Juric e De Zerbi:

"Per me 50% che rimane, ma vedrei Juric più adatto all'ambiente di Roma".

Atalanta-Roma partita importantissima:

"Una bellissima partita. Questa può essere la svolta per la Roma. Dovesse vincere, si potrebbe cominciare a parlare di una squadra che può in primavera lottare per qualcosa d'importante".