tmw radio Brambati: "Juve, Arthur non convince. Sassuolo, che crescita Locatelli"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha commentato così le notizie del giorno.

Juve, chi sacrificare se tornano Dybala e Ronaldo?

"Non credo che andrà per forza fuori un giocatore, ci saranno le rotazioni. Dybala ancora non ha ritrovato la condizione migliore, credo che alla Juventus in questo momento l'allenatore può avere in mente un undici titolare ma è anche vero che ci possono essere rotazioni, visti i tanti impegni. Tra i tre il titolare è Ronaldo, ma gli altri possono alternarsi. E in difesa, quando rientreranno Chiellini e De Ligt?".

Arthur è adatto al calcio italiano?

"Al momento non mi piace. Non mi aspettavo invece la crescita esponenziale di Locatelli. L'operazione Arthur-Pjanic è stata unicamente economica. Arthur è stata una scommessa, è più giovane rispetto a Pjanic ma ci vuole anche qualità e intensità per fare quel ruolo. Anche la Juve credo che ora stia rimpiangendo l'affare Locatelli. Lo sta aiutando molto De Zerbu, che è bravissimo a valorizzare i giovani che ha a sua disposizione".

Il Sassuolo viaggia forte. Dove può arrivare?

"De Zerbi curava più l'aspetto offensivo che quello difensivo ma ora mi sta impressionando ora. Stanno vivendo senza pressioni, ora stanno sfruttando l'assenza del fattore pubblico. Sono contento di vedere lì in alto il Sassuolo, così come l'Atalanta. Vuol dire che si può fare calcio avendo pazienza e puntando su un progetto".