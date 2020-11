tmw radio Brambati: "Juve-Calhanoglu? Non so nulla. Lazio, occhio allo Zenit"

A parlare della serata Champions a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore procuratore Massimo Brambati.

Juve, in Champions la serata di Dybala?

"In tempi non sospetti avevo detto che soffriva ancora dei postumi del Covid. Ha subito poi degli infortuni importanti e non era in condizione. Quindi questo spiega il fatto che abbia deluso finora. Le sue qualità rimangono intatte. Occhio però che stasera non è facile. La fai diventare facile tu, o la puoi rendere anche difficile. Deve chiuderla subito".

In quale aspetto sta crescendo la Juve?

"Io sono molto curioso di vedere come molti giocatori evolveranno in questo schema. A partire da Arthur, che ha giocato molto bene con il Cagliari ma voglio vederlo così anche con squadre di livello superiore. Poi Kulusevski e Chiesa".

Si parla di Calhanoglu in chiave Juve. E' un affare che può chiudersi?

"Non so nulla, so solo che non ci sarà lo scambio con l'Inter con Eriksen. Al momento non c'è nessuna richiesta. Io comunque esalterei Cuadrado. Ogni anno gioca in una posizione differente ed è straordinario, è il giocatore che tutti vorrebbero".

Lazio, divergenze tra Peruzzi e Lotito su Luis Alberto:

"Peccato perché è una società che ha portato avanti per anni un progetto tecnico importante che ha portato a casa risultati. Dispiace vedere delle difficoltà di questo genere su una base così importante, fatta da persone qualificate. A Luis Alberto lo multerei e basta, non me ne priverei in nessun modo. Dispiace che Inzaghi debba affrontare delle difficoltà del genere".

Lazio contro lo Zenit. Che partita può essere?

"E' abituato a giocare certe competizioni, ma non è a livello di qualche anno fa. Di sicuro non vorrà uscire dalle Coppe e quindi lotterà per giocarsi almeno l'Europa League".