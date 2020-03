tmwradio Brambati: "Juve-Inter, lo Stadium vuoto sarà un grande vantaggio per Conte"

Sui temi del momento si è espresso in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Che ne pensi delle parole di Agnelli di ieri?

"Porterei ad esempio il Parma, che in pochi anni si è creato una storia in Europa, ma era una piccola realtà. Lo sport è questo, è legato agli ambienti economici, ma chi non ha grandi possibilità, perché non premiarlo dal punto di vista sportivo? Con mezzi inferiori, si può arrivare ad avere dei successi in Europa. Ed è giusto ripagare i sacrifici e gli sforzi, ma anche le cose fatte bene da questo club".

Con l'arrivo di Friedkin, ti aspetti in cambiamento per la Roma?

"Non conosco la sua situazione, quindi difficile dire le aspettative. Di sicuro i tifosi si erano illusi con Pallotta, da cui mi sarei aspettato qualcosa di più. Si era capito che il progetto principale non era la Roma ma lo stadio. Prima ha illuso, poi deluso. Aspettiamo che arrivi e dica gli obiettivi".

In questi anni uno dei problemi della Roma è stato quello di non aver creato una struttura:

"La programmazione di una società non deve per forza andare di pari passo ai risultati sportivi. Non puoi cambiare subito tutto se le cose non vanno. Programmazione si fa con una società snella, con pochi elementi come punti di riferimento".

Chi potrebbe essere il più bravo tra Sarri e Conte nella sfida Juve-Inter?

"Le porte chiuse possono essere determinanti. La Juve è abituata a giocare col pienone, lì si è creata la forza di questa Juventus. Non dico che fai fatica, però a livello psicologico puoi avere degli svantaggi. E questo è già un grande punto a favore per l'Inter. Conte poi non avrebbe ricevuto un grande benvenuto con lo stadio pieno".