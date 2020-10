tmwradio Brambati: "Juve-Napoli, si rischia precedente pericoloso. L'Inter non è stata cinica"

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato della Serie A a TMW Radio, durante Maracanà.

Un commento sul caso Juventus-Napoli:

"Se c'è una regola, va rispettata. I positivi erano 2? Perché allora non devi partire? Come può l'Asl negare la partenza per un eventuale focolaio? C'è la regola, si tengono in quarantena i positivi e gli altri possono partire. Altrimenti si crea un precedente pericoloso. Il Milan per esempio vede fuori un giocatore determinante, allora poteva non partire per Crotone seguendo quel ragionamento. La Lega e la Federcalcio sono state chiare, il protocollo va seguito".

Inter, un commento sul pareggio contro la Lazio:

"La Lazio è un'ottima squadra ma ha perso per strada tre pezzi importanti. Credo siano due punti persi dall'Inter, non è stata cinica, come dovrebbe esserlo una squadra che deve vincere il campionato. Non troverai mai un'occasione simile contro una Lazio così. Sono due punti persi e credo che lo pensi anche Conte".

Perché Eriksen non viene impiegato?

"E' stato praticamente preso a poco, rispetto al suo valore. Il tecnico non gli ha trovato un ruolo funzionale al suo gioco".

Juve-Chiesa: è fatta:

"Gli faranno fare il quinto sulla fascia destra".