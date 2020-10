tmwradio Brambati: "Juventus, un errore mollare Dzeko e puntare su Morata"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Ecco le sue parole:

Cosa succederà con Juve-Napoli?

"Le regole ci sono, andavano rispettate. Sono regole Uefa valide per tutte le squadre europee. Anche il Milan è andato a Crotone con due positivi al Covid, di cui uno importantissimo come Ibrahimovic. Il protocollo c'era ed andava rispettato. Si deve cambiare? Cambiamolo ma i regolamenti vanno rispettati".

Immobile: perché non viene preso in considerazione da Mancini?

"Anche Mancini che era un fenomeno nel club, non trovava grande visibilità in Nazionale. Ci sono dei misteri che a volte nessuno riesce a dare una spiegazione. E neanche io riesco a darmele in questo caso. Mi dispiace per lui. Sta facendo vedere da diverse stagioni che è un grande realizzatore e meriterebbe altra fortuna".

Come potrebbe giocare la prossima gara Pirlo, dopo la fine del mercato?

"Credo che Pirlo abbia le idee chiare. Vedremo se i giocatori riusciranno a seguirlo. Non sarà facile, perché ci sono tanti giocatori che forse non hanno più grandi motivazioni".

C'è confusione in casa Juventus?

"Se cerchi Dzeko, che ha un certo tipo di caratteristiche fisiche e tattiche, non capisco perché poi tu prenda Morata. Per me è stato un errore. Doveva aspettare e non correre nella scelta di un altro centravanti. Hanno preso un giocatore completamente diverso da quello che dovevano prendere".