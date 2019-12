TMW RADIO - Brambati: "Milan, dirigenti inadatti e mancanza di leader"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per parlare di Intere non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

La situazione in casa Milan.

"Ho sempre detto che questa dirigenza del Milan non sa dove mettere le mani. L'equazione buon giocatore-buon dirigente non sempre funziona, hanno allontanato Gattuso che era uno dei pochi ad avere un senso in quel Milan. Poi sono andati su Giampaolo che non mi sembrava adatto per quel tipo di squadra. Mancano da tantissimo tempo in Champions, ha perso contro la squadra esempio di come si lavora. Ma quali sono i leader di questo spogliatoio? Manca la personalità e l'uomo che si prenda la responsabilità di alzare la voce".

Acquisti non idonei un anno fa?

"Considerando quanto hanno pagato Piatek e Paquetà, con quello che hanno dato a questo Milan, non valgono quella cifra. Quando compri dei giocatori a livello di bilancio sai che devi puntare a rivenderli bene. Questi risultati vanno a pesare anche sul bilancio, molti giocatori puoi venderli soltanto in prestito. Non mi preoccupa la classifica al livello di retrocessione, ci sono squadre peggiori".

Un giudizio sulla Lazio.

"La linea dirigenziale sottile conta molto in questo momento. Il direttore sportivo è individuato come un leader, meno figure ci sono meglio è, con la Lazio che ne è una dimostrazione. Tare è uno dei migliori al mondo per come individua tanti giocatori e hanno sempre messo a Inzaghi squadre di livello. Sono più stupito del fatto che non sia mai riuscito a raggiungere la Champions piuttosto che quando vince trofei".