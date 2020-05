tmwradio Brambati: "Milan, Maldini delegittimato. Lazio, Inzaghi non mi convince"

vedi letture

A parlare di Milan e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Caso Maldini-Rangnick. Cosa ne pensa?

"Ho letto le parole di Maldini e dico: non mi ricordo a memoria di aver sentito un allenatore che stava per essere preso fare una dichiarazione del genere. Questa dichiarazione di Maldini è frutto è un errore, di gavetta non fatta. Non doveva rispondere a Rangnick ma doveva andare a parlare con Gazidis e nel caso rimettere il mandato. Non capisco perché sia ancora lì. Avete mai visto direttori sportivi di grande spessore fare dirette sui social? Significa che c'è nella figura di Maldini che non collima con il ruolo che deve ricoprire. L'errore di Giampaolo è il primo di una serie".

In caso di ripartenza del campionato, chi ha più certezze tattiche che tra Sarri, Inzaghi e Conte?

"La Lazio ha formato un bel gruppo, cosa che non vedo nella Juventus. Inzaghi è bravo a fare gruppo, ha grandi giocatori che ha mantenuto negli anni. Con gruppi importanti non è mai arrivato a qualificarsi per la Champions. Ha ottimi giocatori, come Milinkovic, Luis Alberto, Leiva, ma è uscita in Coppa Italia e in EL. Magari vincerà lo scudetto, ma Inzaghi non mi convince".