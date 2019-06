TMW RADIO - Brambati: "Roma, gestita male la trattativa con Gasperini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex giocatore ed opinionista Massimo Brambati è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue dichiarazioni: "Sono curioso e ansioso di vedere il lavoro di Sarri con la Juventus. Non ero pronto a vederlo in bianconero dopo quanto accaduto a Napoli. In ordine, poi sono curioso di vedere Conte all'Inter. Paulo Fonseca alla Roma? I tecnici italiani sono i migliori, non capisco perché la Roma abbia pescato dall'estero. Gasperini ha detto no? L'approccio del club giallorosso è stato sbagliato, in sostanza gli hanno detto che era la seconda scelta dopo Conte. Anche per questo motivo il tecnico dell'Atalanta non ha accettato l'offerta dei capitolini ma ha accettato di rinnovare con Percassi".