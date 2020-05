tmwradio Brambati: "Sarà asta per Tonali. Leonardo lo segue da tempo"

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei temi del momento.

Questo scudetto avrà lo stesso valore?

"Difficile dirlo, visto che ancora non si è ripartiti. Il fatto che si giocherà a porte chiuse è significativo. Non è mai successo uno stop del genere, se non durante la guerra. Credo che gli atleti daranno un peso e un valore a questo scudetto. La squadra che vincerà, lo avrà meritato".

Serve però riprendere questo campionato, per tanti motivi, non solo economici:

"Non sono d'accordo su playoff e playout però. Se ci si deve fermare in corsa, lo si farà. Come decidere poi quante squadre scegliere per i playoff? E poi le altre che non devono fare nulla che fanno? Ci sono in ballo anche i diritti tv. Comunque giocare partite ogni tre giorni non sarà semplice, visto quanto sono stati fermi".

Il piano B però deve esserci, in caso di impossibilità di portare avanti normalmente la stagione:

"Giusto, ma così sarebbe falsato. Il playoff non è una coppa europea".

Tonali. Cellino ha avvisato che lo valuta 50 milioni non trattabili:

"Cellino fa bene, perché ha un gioiello tra le mani. Ma sarà il mercato a dire se vale quello che chiede. Di sicuro farà un'asta, perché non ci sono solo Inter e Juve sul giocatore. So che Leonardo lo segue e vuole portarlo al Psg".