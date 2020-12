tmw radio Brambati: "Scudetto, ancora scettico sul Milan. Sorpreso dalla Roma di Fonseca"

Per commentare i fatti del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Caso Juve-Napoli, che ne pensa del fatto che si rigiocherà?

"Io sono schifato, sto con le altre squadre che si sono presentate in altre partite con tante assenze per Covid. La Federcalcio per una volta ha fatto le cose giuste. E' stata una sentenza politica. E poi una sentenza a due ore da una partita? Non si poteva fare dopo? E' tutta una questione politica".

Il Milan deve puntare allo Scudetto ormai:

"Aspetto ancora a dirlo. Ne abbiamo viste di partenze a razzo. E' una grande sorpresa, ci stanno facendo vedere delle cose che non mi aspettavo. Ad oggi punto ancora sullo Scudetto dell'Inter. Non giocherà bene la squadra di Conte ma ormai siamo a 7 vittorie consecutive".

Lazio con Inzaghi criticato per i cambi in corsa:

"Magari sono stati i giocatori che hanno chiesto il cambio. A volte si criticano dei tecnici per alcune scelte ma poi alla fine sono i calciatori a chiedere di uscire. Se non è così, mancavano 15 minuti e sai che poi c'è la sosta, anche se sono stanchi li tieni. E poi erano giocatori con un peso specifico micidiale".

Chi il flop e il top di questa prima parte di campionato?

"Torino il flop, top la Roma. Giampaolo ha salvato la panchina col Napoli, anche se è ultimo. Ma rischia comunque, visto anche l'organico che ha. Paradossalmente il pari di Napoli ti fa capire che la squadra c'è e qualcosa hai sbagliato tu".