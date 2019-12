TMW RADIO - Brambati: "Sorpresa Fonseca. La Juve rischia con la Lazio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha detto la sua sui temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Su Inter-Roma

"Non immaginavo che Fonseca facesse così bene, merito di Petrachi di averlo scelto. Nonostante l'ambiente, il tecnico mi è sembrato molto moderato, si è calato benissimo nella realtà Roma ma rimanendo comunque distaccato. Non è un personaggio alla Mourinho ma più low profile. Non mi aspettavo che l'Inter, soprattutto guardando la difesa e le difficoltà di Godin, facesse così bene. Mi auguro per l'Inter che le assenze che si sono verificate, soprattutto a centrocampo, non pesino".

Su Fonseca e Inzaghi

"La Lazio ha un patrimonio tecnico di calciatori che forse non ha nemmeno l'Inter. Quest'anno sta facendo la Lazio, negli anni passati ha fatto poco. Doveva arrivare per forza terza o quarta. Ha una grande società alle spalle. Lotito, seppur criticato, è un signor presidente, il ds è uno dei migliori in circolazione. E' bravo a fare mercato ma soprattutto a gestire".

Su chi rischia di più tra le big nel weekend

"Rischia di più la Juve, perché gioca fuori casa. L'entusiasmo che c'è all'Inter può portare anche a fare qualcosa di più, che ha fuori anche tutto il centrocampo. Può giocare un brutto scherzo l'aspettativa".