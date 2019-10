L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha detto la sua sui temi più importanti del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Sulla situazione in casa Milan

"Spalletti sarà l'allenatore, mercoledì farà il primo allenamento. Mi sono messaggiato con lui in modo scherzoso. Ci sono tutti i presupposti per un accordo. Giampaolo? Non puoi con quel curriculum ambire a sederti su una panchina importante come quella del Milan. A pagare dovranno essere anche coloro che in società lo hanno scelto. Maldini e Boban non hanno mai fatto questo mestiere. L'Inter ha pescato bene dalla Juve e ora sono al top. Il Milan poteva scegliere dirigenti sportivi che hanno una storia. L'Atalanta per esempio ha preso Sartori dal Chievo, oppure Capozzucca al Genoa".