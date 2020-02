vedi letture

tmwradio Brambati sull'Inter: "Eriksen? Conte ha fatto bene finora a preservarlo"

A dire la sua sui temi del momento a Maracanà, su TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati: "Che risposta è arrivata dall'Inter in Europa League? Mi ricordo le parole di un mister, secondo cui i numeri fanno parte di un vocabolario che appartiene ai giornalisti, ai tifosi, ma l'importante è che quando metti un giocatore a fare un determinato compito, questo cerchi di interpretarlo al meglio. Eriksen è un grandissimo giocatore, troverà da solo il modo per esprimere al meglio il proprio talento e lo troverà insieme ad un tecnico che è tra i migliori al mondo. Se Conte ha balbettato finora nel farlo giocare, lo ha fatto solo per preservarlo, perché non aveva ancora le caratteristiche fisiche per entrare nei suoi concetti di gioco, non solo di fase di possesso palla, ma anche di non possesso".

