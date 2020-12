tmw radio Brambati: "Vedo una Juve diversa. Questa Lazio può battere il Milan"

L'ex calciatore e Massimo Brambati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno. Ecco le sue parole:

Caos in Serie C dopo il caso Casertana-Viterbese:

"Non ci si può nascondere dietro al Covid. C'erano problematiche già prima".

Quali i tecnici più convincenti di questo ultimo turno di Serie A?

"Io dico Pirlo, vedo una Juve diversa. C'è una mano dell'allenatore. Anche con l'Atalanta ho visto una Juve diversa, così come con il Parma, più cattiva, determinata, con idee chiare".

Lazio, Inzaghi merita il rinnovo?

"Fa bene a rimanere. La Lazio ha un organico di grande livello ma deve aumentare la quantità. Ha una squadra contata per proseguire in tutte le competizioni. Il Napoli non aveva i tre attaccanti titolari e questo è stato un bene per la Lazio".

Chi l'ha delusa di più, Fonseca o Gattuso?

"Mi ha deluso Fonseca. Puoi perdere ma non sbracare in quel modo. Puoi trovare degli accorgimenti tattici per non perdere con tre gol di scarto. Mi aspettavo di più anche dal Napoli, c'è un atteggiamento superficiale".

Inter può sorpassare il Milan nel prossimo turno?

"La Lazio può fare bene contro il Milan. Credo che la Lazio possa vincere a Milano".