Intervenuto ieri a TMW Radio, prima della finale di Europa League dell'Inter, l'ex dirigente nerazzurro Marco Branca ha parlato anche delle esperienze non positive sulla panchina interista di Gian Piero Gasperini e Andrea Stramaccioni: "Sono due situazioni diverse: Gasperini, ottimo allenatore, si è trovato nel momento sbagliato della storia dell'Inter, e parzialmente è anche colpa nostra. Non ha potuto sviluppare le sue idee, e probabilmente non c'era neanche questa disponibilità di club e squadra ad affrontare questo cambiamento. Dispiace perché è persona seria, per bene e capace, ma sono contento che ora lo stia dimostrando. Stramaccioni era partito molto bene, poi è stato fortemente penalizzato da una serie di infortuni: ricordo che qualche partita ne avevamo dieci-undici a volte. Era partito bene, con entusiasmo, facendo anche una bella vittoria fuori casa con la Juventus. Poi ha perso un po' il filo per quello che dicevo".