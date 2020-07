tmwradio Briaschi: "Milan, conferma Pioli scelta intelligente. Inter, Lautaro andrà via"

vedi letture

Il procuratore Massimo Briaschi ha commentato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, gli argomenti del giorno.

Pioli rimane al Milan, che ne pensa?

"E' una scelta intelligente, perché conosco Pioli e già da giovane aveva l'idea di fare l'allenatore. Si è confermato, è un tecnico molto preparato e bravissimo nella gestione dei gruppi. Tutti i risultati positivi dopo il lockdown lo confermano".

Ibrahimovic è stato essenziale per il Milan e per il tecnico. E' così?

"Il Milan ha perso anche Rivera, per dire. I giocatori passano. Pioli è un maestro nella gestione, anche di uno come Ibra, che non è semplice. Ha portato grandi benefici ma ha una personalità particolare".

Lautaro ha detto che darà il 100% per l'Inter e ha elogiato Conte. Rimarrà?

"Il giocatore doveva dire queste cose, non poteva fare altro. Credo che dipenda molto anche dal ragazzo. C'è la disponibilità di trattare da parte dell'Inter, il giocatore vuole andare e quindi per me alla fine andrà al Barcellona. Se l'Inter si siede a parlare con gli agenti e la società, vuol dire che un'apertura può esserci".

Che ci dice sul derby di Genova?

"Il Genoa rischia ancora. E' una partita che per l'ambiente inizia 4 mesi prima e finisce 4 mesi dopo. E viene in un momento determinante per il Genoa. Decisivo sarà anche il risultato del Lecce".