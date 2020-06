tmwradio Brocchi: "Questo Monza sogna in grande anche in B. Milan, spero Maldini rimanga"

A TMW Radio, durante Maracanà, per commentare la promozione del Monza in Serie B è intervenuto mister Cristian Brocchi. Ecco le sue parole:

Complimenti per la promozione. E' stata una cavalcata trionfale:

"Non è semplice quando parti con i favori del pronostico e tutti ti danno per vincitore assoluto. La Serie C è molto difficile, devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno dimostrato grande umiltà e voglia di vincere. In partite come contro Benevento e Fiorentina abbiamo messo al ciliegina sulla torta di questa stagione".

E' pronto per la Serie B?

"Si parlava di derby a Milano e Serie A già prima di vincere la C. Ma è una sensazione bella. Sono cresciuto nel Milan, il porsi obiettivi importanti è stata sempre la modalità richiesta. Ambire a questo ti dà soddisfazione. A volte può essere difficile, parlarne di meno può portarti ad una sorpresa maggiore ma qui non è possibile farlo, perché gli obiettivi sono dichiarati da società e me, e ambiamo ad una B da protagonisti".

Dove si sente cresciuto di più?

"Nell'allenare una squadra con un obiettivo chiaro e il dove vincere per forza. Abbiamo costruito una mentalità forte, questa è stato importante. Chiudiamo la stagione senza sconfitte esterne, è stato un gran bel ruolino di marcia. La cosa più importante è avere una società che fa bene, che fa scelte importanti. L'esperienza sì serve, ma serve più fiducia, lavoro e progettare insieme qualcosa d'importante".

Sarà importante lavorare sotto traccia anche il prossimo anno?

"Non sarà facile ma è uno stimolo in più. Lavorare in una società importante è bello per tutti. Le pressioni sono alte, ma facciamo questo per passione e voglia di vincere. Un allenatore non può pretendere di vincere sempre ma l'obiettivo è questo".

C'è un giocatore che l'ha impressionata di più?

"E' veramente difficile. Quando hai una squadra con giocatori che sono scesi di categoria e si sono rimessi in gioco è difficile. Ma cito Fossati, che ha fatto la scelta di venire dalla A. Si è ritrovato in una situazione completamente diversa, ha avuto grosse difficoltà e spesso non l'ho fatto giocare. Ma abbiamo instaurato un ottimo rapporto e quest'anno è ripartito con la testa giusta, conoscendo anche meglio la categoria e ha fatto una stagione importante".

Servirebbe più uno come Ibra o Kakà al suo Monza?

"Ne ha parlato Berlusconi, ma prima che arrivassi io. Ibra è stato un sogno accarezzato. Galliani ieri lo ha ribadito: hanno scelto me perché ho un'idea di calcio che si sposa bene con le idee della società. Stiamo costruendo una società che vuole giocare con il 4-3-1-2 e abbiamo scelti i giocatori giusti per questo modulo".

Che effetto le fa vedere il Milan di adesso?

"Si è perso un po' di tempo, si è cercata qualche mezza scorciatoia per ottenere qualche risultato in più. Il Milan dalla fine dell'era Berlusconi doveva rifondare, magari soffrendo per qualche stagione e ripartire inserendo giocatori di qualità anno per anno. Invece si sono cambiati tanti giocatori e allenatori.Tanta confusione, ma spero che si possa continuare ora con uno che conosce il Milan come Maldini. Non va perso, perché il Milan ha costruito le sue vittorie con giocatori come lui, dentro la famiglia Milan. Si deve costruire una squadra con uno zoccolo duro e inserire ogni anno due elementi di qualità".

Il giovane su cui punterebbe?

"Castrovilli. Quello che ha fatto vedere quest'anno è importante. Tre anni fa lo segnalai e spero che possa continuare la sua crescita. Per me è davvero forte".

Contento di vedere la sua Lazio lì in alto?

"Negli anni ha costruito uno zoccolo duro, una mentalità vincente. Sullo zoccolo duro, Tare ha costruito una squadra importante. Si è arrivati all'apice del progetto e ci si sta giocando lo scudetto contro la Juve. Se la potrà giocare anche in questo finale di campionato".