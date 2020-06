tmwradio Bucchioni: "Brutta Inter, sembra non credere più nello Scudetto"

Al termine di Parma-Inter è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni.

Cosa ne pensa dei primi 45 minuti dell’Inter a Parma?

"Ho visto una brutta Inter, perché ha fatto giocare troppo il Parma. Difesa imbarazzante e lenta, approcciare così ad una partita non porta a termine nulla di buono. Scorsa settimana dissi di aver visto l’Inter vogliosa ma oggi lontana da quelle prospettive; è stato come se non ci credesse più nella corsa per lo Scudetto”.

Questa Inter è rinforzata o indebolita per difendere almeno il terzo posto?

"Io penso che la squadra è stata rinforzata fino a un certo punto perché sono stati venduti i 2 giocatori più forti dell’Inter di Spalletti: dare via Icardi e Nainggolan per Lukaku e Barella, non credo abbiano portato le giuste caratteristiche che servono all’Inter per fare il salto di qualità. Potremo definire questa stagione un anno di transazione. La brutta prestazione dell’Inter porta comunque i tre punti. Al limite potranno ridare fiducia ad una squadra che inizialmente era partita spenta e senza stimoli. L’Europa League è ancora alla portata ma sul campionato però la sensazione è che l’Inter abbia completamente mollato la presa”.

Parlando invece della partita tra Lazio e Fiorentina, ci stava il rigore per i biancocelesti?

Per me è stato un “rigorino” perché stando al regolamento del calcio ci sta fischiarlo, però la cosa che mi chiedo è come mai l’arbitro non sia andato a rivedere l’episodio al V.A.R.; come mai non è andato a consultare l’episodio se è stato abbastanza dubbio? Sicuramente è stata una serataccia per la Fiorentina perché avrebbe meritato il pareggio. La Lazio comunque ancora può crederci alla vetta. Il campionato è ancora aperto".