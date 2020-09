tmwradio Bucchioni: "Caso Genoa deve far riflettere. Inter, maggiori certezze rispetto alla Juve"

vedi letture

A dire la sua sui temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni.

Spadafora ha confermato che non ci sono le condizioni per fermare la Serie A:

"Mi pare ci sia un allarme eccessivo. Questa vicenda ha un senso se viene presa nel modo giusto dai giocatori. Sta passando il messaggio che il contagio è finito, che si può allentare la situazione. Questo deve servire a dire che niente è finito e l'attenzione nei comportamenti deve essere massima".

Anche l'Assocalciatori poteva intervenire richiamando i giocatori:

"Non so. Dico solo che il contagio del Genoa deve far riflettere. Il peggio non è finito, ce lo avevano detto i virologi che c'era ancora possibilità di contagio. Questo deve allarmare tutto il mondo calcistico e richiamare l'attenzione massima".

Capitolo Inter: il centrocampo è più forte di quello della Juve?

"Vidal, Barella e Sensi, che da una certe imprevedibilità, per me è il centrocampo ideale dei nerazzurri. E' una mediana duttile, che ti consente di cambiare la partita in corsa. Hai qualità, quantità, giocatori intelligenti che capiscono le varie fasi di gara. In questo momento l'Inter ha un progetto più avanzato rispetto a quello della Juve. Ha maggiori certezze".