A TMW Radio per parlare di mercato e non solo è intervenuto a Maracanà il giornalista Enzo Bucchioni.

Pronto il valzer delle punte, con Dzeko alla Juve, Milik alla Roma:

"Credo sia tutto pronto. Conviene a tutti che finisca così, anche a Milik che ha fatto un po' di resistenza per andare alla Juve. Non può rimanere a Napoli da separato in casa. Va in una grande squadra e si può giocare il futuro con la Roma. Può dimostrare quanto vale in una grande piazza. Dzeko conviene anche alla Juve, perché Suarez sarebbe stato difficile da collocare, soprattutto tatticamente. E poi troppe prime donne ci sarebbero".

Suarez però arriverà in Italia per l'esame di italiano:

"Conviene anche a lui diventare italiano. Difficile però che la Juve possa prendere anche lui oltre a Dzeko. All'Inter? Chi può dirlo. Il mercato può sorprendere".

Milan, quale la situazione Paquetà e Chiesa?

"Si è perso il tempo giusto per venderlo ma anche per rinnovare il contratto a Chiesa. L'unica che sia ancora a monitorare la situazione è la Juventus".

Juve che fa fatica anche a dare via alcuni nomi di peso:

"Sono successe tante cose non da Juve nell'ultimo anno e mezzo, perché è sempre stata una macchina perfetta. Ci sono state situazioni particolari, non ultima la questione attaccanti. Con tutto il rispetto per Dzeko, si doveva puntare su Haaland. E' una situazione gestita in maniera non ottimale, cosa che non accadeva prima con Marotta. E Nedved non è Marotta".