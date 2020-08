tmwradio Bucchioni: "Finalmente l'Inter, Conte si è impadronito del gruppo"

A parlare di Inter a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Enzo Bucchioni. Ecco le sue parole:

Cinquina dell'Inter e finale di EL:

"Finalmente contiana. Tutta l'essenza del tecnico è venuta fuori. C'erano state delle avvisaglie, anche fuori dal campo, vedi lo sfogo di Conte di qualche settimana fa. Ha detto che lo ha fatto per compattare l'ambiente e ne ero convinto anche io. La squadra lo segue in campo e fuori. Ho visto la determinazione, la rabbia, tipica delle sue squadre".

E Lautaro?

"Ha fisicità, sta crescendo sotto ogni punto di vista. Segue l'azione, riesce a finalizzare alla perfezione. E' più forte anche di Gabriel Jesus. Non è un caso che Messi si sia battuto per farlo portare al Barcellona".

A che punto è l'Inter ad oggi nella corsa alla Juve?

"In questo momento mi da più certezze l'Inter. Conte si sta impadronendo del gruppo. Hanno già preso Hakimi, è quasi fatta per Tonali ed Emerson Palmieri. La Juve è straordinaria ma per me è a fine ciclo. Pirlo? Per ora è un punto interrogativo. In più bisogna capire cosa accadrà con Dybala, se rinnoverà o meno. E Poi CR7 avrà un anno in più, oltre a un centrocampo fa rifondare e un Arthur già preso ma con tanti problemi personali. Vedo tante, troppe incertezze in casa Juve. In più ha problemi di bilancio e non potrà fare spese importanti".