Il giornalista Enzo Bucchioni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della situazione del Viola Park a Firenze e il ricorso di Italia Nostra sui lavori per il nuovo centro sportivo del club di Commisso: "Il presidente ha capito che si deve intervenire sulle infrastrutture. Per lo stadio sappiamo come è finita, ma per il centro sportivo ha individuato un terreno agricolo, già visto dai Della Valle, vicino all'Arno, in una zona splendida come Bagno a Ripoli. Sarà il centro sportivo più grande d'Italia e uno dei più belli d'Europa, che sarà costruito da una archistar. Sarà tutto ecosostenibile, anche grazie all'intervento della soprintendenza. E' un progetto importante. Ci sono molte cose che non tornano. Rispetto Italia Nostra, il rispetto dell'ambiente per me è al primo posto però questo progetto mi sembra di una bellezza assoluta, straordinariamente inserito in un paesaggio incredibile. Mi chiedo perché non farlo?".