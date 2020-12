tmw radio Bucchioni: "Inter imbarazzante con lo Shakhtar. Conte è a disagio"

Il giornalista Enzo Bucchioni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto per dire la sua sui temi del giorno.

Un pensiero per Paolo Rossi:

"Era un caro amico. Ha fatto una carriera straordinaria, è stata la colonna sonora del nostro Paese. Tutti lo fermavano, anche all'estero. Aveva una grande umanità, mi ricordo il sorriso, l'ironia. L'ho visto questa estate, stava già non benissimo ma è voluto venire a una serata di beneficenza. Rossi non morirà mai, perché è così per tutti gli idoli".

Coppe Europee: la sorpresa?

"L'Atalanta, Riconfermarsi è sempre difficile. E' riuscita nonostante tutto a passare il turno".

Coppe Europee: il meglio?

"Il Milan. Si è visto sempre squadra, con o senza i titolari, con o senza Ibra. Ho visto una grande squadra".

Coppe Europee: il peggio?

"L'Inter, le due partite contro lo Shakhtar sono state imbarazzanti".

E Conte come le è sembrato?

"E' tutto molto strano. Comunicativamente è sempre stato deciso, mi piace la franchezza. Ma l'altra sera ha rasentato la maleducazione. E mi chiedo: cosa sta succedendo? Mi ricordo conferenze stampa molto forti ma senza andare oltre. L'altra sera invece è andato oltre. E poi è stato in campo incapace di cambiare una partita. Mi sembra un personaggio a disagio".

Il giocatore che l'ha impressionata di più finora?

"Morata. Ha fatto un girone eccellente".

L'impresa in Europa finora chi l'ha fatta?

"La Lazio, perché tornava dopo tanti anni in Champions e ha dimostrato di saperci stare e come".