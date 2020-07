tmwradio Bucchioni: "Inter poco 'contiana'. Ibra infantile, quando maturerà?"

A commentare il post gara di Roma-Inter a Maracanà Show è stato il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni.

Commento su Roma Inter.

"Mi è piaciuta la reazione della Roma, mentre l’Inter si è fatto mettere sotto. Lautaro inesistente perché ha fatto tutto Sanchez. Young ha faticato molto, Candreva ha fatto un pochino meglio e Brozovic ha fatto un po’ il trequartista, ha provato a ricoprire il ruolo di Eriksen. Ibanez è un ragazzo molto interessante, ennesima scoperta dell’Atalanta. Dzeko ha fatto un assist e poco prima del gol era in difesa, partita eccezionale".

Che secondo tempo hai visto?

"Dopo il gol del pareggio è venuta fuori la Roma, in campo è ben sistemata e si muove bene. Invece all’Inter credo sia mancato dal post lockdown questo atteggiamento un po’ contiano. L’atteggiamento della squadra è a tratti un po’ moscio".

Critiche su Spinazzola sui social, cosa pensi a riguardo del rigore per l’Inter?

"Fa parte dei “rigorini”. In occasione del gol del pareggio della Roma c’è stata una spinta su Lautaro e l’arbitro dopo averlo visto al Var, comunque non ha dato il fallo e ha voluto continuare così. Sul caso di Spinazzola invece non è andato a rivederlo. Non capisco questo criterio di valutazione".

Mi dai una considerazione su Ibra?

"Io credo che Ibra a 40 anni non maturerà più, il suo atteggiamento è davvero infantile. Dal punto di vista umano dovrebbe avere più rispetto del suo allenatore e dei suoi compagni. È stato preso per essere da esempio e invece pensa solo ai suoi interessi mediante il suo egocentrismo".

Ha deluso più Sarri o Conte?

"Sarri perché doveva essere l’uomo che avrebbe dovuto far giocare la Juventus, vincere e convincere. Questo non si è visto. Però non nascondo che anche da Conte mi sarei aspettato di più. L’occasione persa di oggi non è nello stile contiano".