A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista Enzo Bucchioni. Ecco le sue parole:

Dario Canovi vede Juric alla Fiorentina. Che ne pensa?

"Possibile, è fra i 3-4 papabili che Pradè e Barone avrebbero incontrato in queste settimane. Ma per quello che so io, Commisso ha detto di aspettare. Vuole ancora riflettere su Iachini. Ogni decisione è stata congelata. Ovvio che se nelle prossime due partite con Inter e Roma non si vedessero segnali importanti, di sicuro potrebbe dare il via alla ricerca. Nella lista ci sono anche Di Francesco, Giampaolo e Jardim. Commisso voleva prendere un nome spendibile a livello internazionale per valorizzare il brand Fiorentina. Ma certi nomi al momento non vengono e si punta su profili più bassi. Io fossi Commisso farei di tutto per prendere uno come Benitez. Gli darei un progetto di tre anni per far crescere il club".

Pioli invece andrà via dal Milan:

"Il ragionamento è stato fatto a fine 2019. Il Milan si è fatto delle domande: può Pioli far crescere la squadra, i giovani? Ha il carisma necessario? No. Gli è sempre mancato un ultimo step per diventare un grande allenatore e per questo hanno cercato un progetto completamente nuovo come quello di Rangnick. E' un ragionamento condivisibile. Ora ha fatto un capolavoro, ma ci si chiede: è ripetibile un percorso del genere?".

Che ne pensa della sfuriata di Conte?

"E' una strategia, lo faceva anche Mourinho. Quando le cose non vanno bene, tiri fuori certe cose. Forse non ci crede neanche lui, a che certi errori li ha fatti la squadra. Ha cercato di sviare dalla situazione della squadra".

E della Lazio?

"Applaudo la Lazio, ha fatto un campionato comunque straordinario. E' stata sfortunata per il Covid. La pandemia ha tagliato le gambe alla Lazio, se fosse continuato il campionato, sarebbe andata avanti quella chimica che si era creata. Lotito aveva capito che quella chimica sarebbe evaporata. L'errore forse è stato non intervenire sul mercato a gennaio per ampliare la rosa. Comunque arrivare in Champions è una vittoria".