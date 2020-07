tmwradio Bucchioni: "Juve, frattura Sarri-squadra. Serve un gestore di uomini"

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni.

Pensa che il futuro di Sarri sia in bilico senza Champions?

"La Juve sta navigando a vista, non è abituata a certi tipi di decisioni, ossia di esonerare in corsa. La tentazione ci sarebbe, c'è un rigetto della squadra. Nel vertice di ieri è stata fatta una road map nel caso precipitasse la situazione. Il successore? Per ora non c'è, si pensa a una soluzione interna. Sarri è stato rigettato dal gruppo, ma non da oggi. La frattura è stata immediata".

Juve-Lazio, quale particolare inciderà di più?

"Vedremo se si ritroverà l'orgoglio di una Lazio che ha lottato fino a qualche giornata fa per lo Scudetto. La Juve? Questo gruppo troverà la forza di reagire. Il problema non è lo Scudetto ma la Champions e a come arriverai alla sfida con il Lione. Sarri lo hanno preso per quell'obiettivo".

Quale l'allenatore ideale per gestire lo spogliatoio della Juventus?

"Deve essere un gestore di uomini, non un allenatore che metta al centro il gioco".