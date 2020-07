tmwradio Bucchioni: "Juve-Haaland? Non è proibito pensare a questa operazione"

A TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato le notizie del giorno.

Che ne pensa dell'impiego di Eriksen all'Inter?

"Se Eriksen è questo e non capisce come funziona il calcio italiano e non cresce fisicamente...un giocatore così deve farsi trovare pronto. Non so se è adatto al nostro calcio. Tempo fa avevo tirato fuori Bergkamp, le caratteristiche sono simili così come le difficoltà".

E' solo una questione tattica?

"Anche di caratteristiche. Lui è rapido di pensiero, se gli lasci spazio è letale, ma se lo marchi stretto come qui in Italia fatica. In Inghilterra gli spazi glieli hanno sempre lasciati, un giocatore con queste capacità tecniche è emerso lì. Qui in Italia è un altro calcio e la tecnica non basta, potrebbe far fatica. Al limite lo rimetti sul mercato e ci fai una plusvalenza".

Milik e Dzeko: quale quello più adatto alla Juventus?

"Dzeko è straordinario, il problema è un altro. Andare a prendere uno di 34 anni e ne hai già uno di 35. La Juve non può fare questo tipo di operazioni, deve guardare al futuro. Milik è più giovane, ma se fossi la Juve cercherei ancora, e so che qualcosa c'è stato, di andare a prendere Haaland. Ha la clausola tra due anni, il Borussia, se metti i soldi, è una bottega dove compri sempre. I tedeschi non hanno problemi a cedere. Milik è da Juve? Sì e no, non gioca titolare al Napoli e qualche dubbio lo fa venire".

Haaland può andare alla Juventus quindi?

"La pulce nell'orecchio me l'hanno messa. Un intermediario avrebbe proposto l'operazione ai bianconeri. Ci stanno lavorando, ha un grande procuratore Haaland. Non è proibito oggi a pensare a questa operazione. Il giocatore è stato pagato relativamente poco e ha già aumentato il suo valore. La Juve può fare un'operazione alla De Ligt e dal punto di vista del gioco sarebbe straordinaria. Dal punto di vista finanziario? Ci stanno ragionando".

Il Sassuolo può seguire il modello Atalanta?

"C'è qualcosa che lega le due società. Il Sassuolo guarda con grande interesse a quello che hanno fatto a Bergamo. Quando fai buon calcio, certe cose vanno seguite. La storia è diversa. L'Atalanta da tanti anni fa quel tipo di lavoro, almeno dagli anni Settata. Tanti giocatori andarono alla Juve. Ha sempre lavorato sul settore giovanile, ora si è evoluto e vediamo a che livello è arrivato. Però le similitudini ci sono, come il fatto di scoprire dei giovani. Il Sassuolo deve entrare ancora in quel circolo virtuoso in cui è l'Atalanta".

Questa Atalanta può pensare allo Scudetto?

"Se immetti qualcosa di nuovo e importante allora si che puoi dare l'attacco allo Scudetto. Se invece fa quello che ha fatto negli anni passati, ossia che vende Zapata o altri facendo plusvalenze e prendendo giocatori simili, non vedrai differenze nel gioco ma rimarrai sempre lì".